A bord de la Péniche Spectacle, le samedi 19 juin à 20:00

Partez pour un embarquement immédiat avec ces trois hôtesses, très professionnelles : Sophie Forgerit Maillard, Nelly Pichot Badeaud, Sophie Morin et leur « beau gosse » alias Sébastien Chevalier qui se rêve commandant de bord. Gisèle, Lily, Marinette et Robert sont prêts à vous emmener avec eux pour un voyage exceptionnel, sensationnel, rocambolesque, inattendu, unique, bref… inoubliable ! Le tout, dans la joie et la bonne humeur. « Ca va swinguer dans les claquettes ! »

Des artistes pluridisciplinaires spécialisés dans la « Close harmony » qui reprennent des standards des années 40/50, des Andrews Sisters, Boswell Sisters… mais aussi des morceaux plus contemporains qui respectent les styles du Swing et du Boogie Woogie.

En partenariat avec le Festival Robinson

gratuit

