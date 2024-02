The magic Beam Sisters Embarquement immédiat Théâtre de Poche Saint-Brieuc, samedi 23 mars 2024.

The magic Beam Sisters Embarquement immédiat Théâtre de Poche Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

Spectacle musical vivant, Embarquement immédiat est la rencontre de deux univers, le chant et le théâtre, la musique et la comédie.

Gisèle, Lily, Morinette, chanteuses et comédiennes, accompagnées de leur guitariste, Robert, reprennent des standards des années 40 et 50, des Andrews sisters, des Boswels sisters, mais aussi des morceaux plus contemporains qui respectent les styles du swing et du boogie-woogie. Parions que vous les fredonnerez avec eux !

Vous allez partir en voyage avec de charmantes hôtesses, très professionnelles, et leur steward, un beau brun ténébreux qui se rêve en commandant de bord. À tour de rôle, ces quatre personnages aux caractères bien trempés interagissent avec le public pour raconter leurs joies, leurs rêves et surtout leurs espoirs de connaître un jour le grand amour.

Un voyage musical exceptionnel, rocambolesque, inattendu, unique, le tout dans la joie et la bonne humeur. Bref… un spectacle léger, touchant et inoubliable ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 20:30:00

fin : 2024-03-23 22:30:00

Théâtre de Poche 6 rue de la Tullaye

Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne contact@cie-quaiouest.fr

