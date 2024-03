The Madness Jungle Festival #2 FORÊT-LA-FOLIE Vexin-sur-Epte, samedi 15 juin 2024.

The Madness Jungle Festival #2 FORÊT-LA-FOLIE Vexin-sur-Epte Eure

THE MADNESS JUNGLE FESTIVAL c’est tout d’abord la collaboration du Comité des fêtes Forêt la Folie et l’association Lrb Prodution et une envie folle de faire vivre le spectacle vivant. Basé sur le site de la salle des fêtes de Commune Forêt la Folie , nous vous accueillerons dans une ambiance convivial, chaleureuse et familiale. Un festival multigénérationel dans le cœur de la campagne Euroise , visant un public pluriel avec une programmation variée, un site sécurisé à grandeur familliale avec possibilité de planter sa tente gratuitement pour mieux profiter de la soirée

Programmation Hot Slap (Rockabilly), Mark Mel’Don (Grand funk Railroad), Ligne Quatre (rap,House), 3PETITSPOINTS (Pop’n Rock).

ENTRÉE :

-15€ camping inclus

– 12€ en pré-vente

– 1€ pour les moins de 15 ans

Une partie de des bénéfices seront reversés à une association caritative.

Billetteries sur place ou en ligne https://www.helloasso.com/associations/laruelle-bonheur-production/evenements/the-madness-jungle-festival-1?fbclid=IwAR2-Ed9_qnYkIx8Z-vq-t6xSN1RZpyp6nnpztoGEC1-IPky_prDWpo2HDvI

Renseignements 06 09 16 41 17 / laruellebonheur@gmail.com

THE MADNESS JUNGLE FESTIVAL c’est tout d’abord la collaboration du Comité des fêtes Forêt la Folie et l’association Lrb Prodution et une envie folle de faire vivre le spectacle vivant. Basé sur le site de la salle des fêtes de Commune Forêt la Folie , nous vous accueillerons dans une ambiance convivial, chaleureuse et familiale. Un festival multigénérationel dans le cœur de la campagne Euroise , visant un public pluriel avec une programmation variée, un site sécurisé à grandeur familliale avec possibilité de planter sa tente gratuitement pour mieux profiter de la soirée

Programmation Hot Slap (Rockabilly), Mark Mel’Don (Grand funk Railroad), Ligne Quatre (rap,House), 3PETITSPOINTS (Pop’n Rock).

ENTRÉE :

-15€ camping inclus

– 12€ en pré-vente

– 1€ pour les moins de 15 ans

Une partie de des bénéfices seront reversés à une association caritative.

Billetteries sur place ou en ligne https://www.helloasso.com/associations/laruelle-bonheur-production/evenements/the-madness-jungle-festival-1?fbclid=IwAR2-Ed9_qnYkIx8Z-vq-t6xSN1RZpyp6nnpztoGEC1-IPky_prDWpo2HDvI

Renseignements 06 09 16 41 17 / laruellebonheur@gmail.com .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-15 18:00:00

fin : 2024-06-15 02:00:00

FORÊT-LA-FOLIE 4 Route Lebecourt

Vexin-sur-Epte 27510 Eure Normandie laruellebonheur@gmail.com

L’événement The Madness Jungle Festival #2 Vexin-sur-Epte a été mis à jour le 2024-03-06 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération