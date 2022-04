The Luma Project La Grande Poste Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le Festival et paff (festival de bières et boissons gazeuses), vous donne rendez-vous le samedi 9 avril à 19h pour découvrir le groupe The Luma Project ! L’aventure Luma Project démarre en 2020 à Bordeaux, ses 3 membres ont alors des influences très différentes allant du Blues/Rock au Metal Prog en passant par le Math Rock. Rapidement ils se trouvent une tanière au Studio Cadillac où ils pratiquent un rock mystic, synthèse de ces influences. Hugo, chanteur lead à la voix blues-rock, allie une guitare strato-funky détonante. Clément véritable locomotive du groove manie hangdrum et batterie auxquels se mèlent les riffs hypnotiques de Perro.

5€

