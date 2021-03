LA VERRIERE Le Scarabée - Salle de spectacles La Verrière THE LULU PROJEKT Le Scarabée – Salle de spectacles LA VERRIERE Catégorie d’évènement: La Verrière

THE LULU PROJEKT Le Scarabée – Salle de spectacles, 2 avril 2021-2 avril 2021, LA VERRIERE. THE LULU PROJEKT

Le Scarabée – Salle de spectacles, le vendredi 2 avril à 20:30

Magali Mougel trace le portrait d’un adolescent qui, à sa manière, et quitte à être mis au ban de la normalité sociale, détourne l’ordonnance imposée dans une fuite en avant émancipatrice et libertaire. Veuillez noter que l’heure de fin n’est pas représentative de la réalité. Se référer au descriptif pour connaitre la durée prévue de l’évènement, ou contactez l’organisateur.

A partir de 3,00€

Ring Théâtre Une pièce sur la liberté et l’émancipation à travers le parcours de

Lulu un grand ado qui vit en RDA et qui entend bien échapper par tous les

moyens au futur que sa mère et l’Etat on… Le Scarabée – Salle de spectacles 7bis avenue du Général Leclerc LA VERRIERE

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-04-02T20:30:00 2021-04-02T22:30:00

Détails Catégorie d’évènement: La Verrière Autres Lieu Le Scarabée - Salle de spectacles Adresse 7bis avenue du Général Leclerc Ville LA VERRIERE