The Love Night la soirée pour les célibataires mais pas que… Aire-sur-l’Adour, samedi 17 février 2024.

Marre des devinettes en soirée ?

Marre de ne pas savoir qui est célibataires ou non lors de vos sorties ?

Nous avons la solution ! Rejoignez-nous pour une soirée spéciale où les célibataires seront repérables avec style, grâce à des bracelets colorés !!!

Bracelet Vert Célibataire et prêt(e) à la rencontre.

Bracelet Jaune Célibataire et ouvert(e) à l’amitié et à la danse, mais pas à une romance.

Bracelet Bleu En couple mais viens pour passer la soirée entre amis.

Bracelet Rose Ouvert(e) à toutes propositions…

️ Samedi 17 Février 2024

⏰ A partir de 19h

La Terrasse à Aire sur l’Adour

Préparez-vous à une soirée où le fun, la danse, et surtout, les rencontres, seront à l’honneur !

53 rue Gambetta 40800 Aire sur l’Adour .

La Terrasse

Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine

