THE LOVE BOAT, CROISIÈRE ARTISTIQUE Péniche Bali – Association Alternat, 3 juin 2023, Juvisy-sur-Orge.

Le samedi 03 juin 2023

de 19h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

18h30 : Enregistrement

des passagers sur la péniche Bali (association Alternat), 4 quai Jean-Pierre Timbaud à Juvisy-sur-Orge

19h : Départ de la

croisière

Durée : 3h de navigation

jusqu’à Vitry-sur-Seine au niveau du Port à l’Anglais. Une

restauration légère sera offerte aux participants.

Arrivée : 22h

Gratuit sur réservation

Exposition et performances / Croisière artistique sur la Seine / Commissaires invitées : Charlotte Hubert et Clélia Barbut.

En 2021, Clélia Barbut

et Charlotte Hubert avaient imaginé pour Nuit Blanche La croisière s’allume,

une performance en continu entre Paris et Juvisy. Cette année, elles reviennent

sur la péniche Alternat, en tant que commissaires invitées, et proposent

d’embarquer au départ de Juvisy pour découvrir cette exposition flottante ponctuée de performances.

Les artistes : Pauline Delwaulle, Su Friedrich, Agnès Geoffray, Dom Gilliot

et Zouzou, Barbara Hammer, Aurore Le Duc, Wura-Natasha Ogunji, Nathalie Perret, Agnès Varda,

Anne-Sophie Yacono, Euridice Zaituna Kala.

///

The Love Boat emprunte son

titre à la série télévisée américaine La

croisière s’amuse, 249 épisodes et demi diffusés sur écran bombé entre 1977

et 1987 à bord du Pacific Princess. Une exposition flottante, qui se présente

comme une croisière romantique sur une péniche qui descendra la Seine de

Juvisy-sur-Orge à Vitry-sur-Seine. Au croisement entre cinéma expérimental et

son, photographie et céramique, performance et installation, les artistes

invité·es explorent tout·es les méandres narratifs de l’eau. De Douarnenez à

San Francisco, de Lagos à Jeju Do, leurs pratiques multiples occupent la

péniche Bali avec une constellation de gestes et de figures qui se dispersent

sur le pont loin d’Avignon, dans les cabines-jumelles, au bar-cocktails, à

travers les hublots-miros : Ama et Penn Sardin, familles vagues, frite en

mousse et gréement, drapeaux et chutes d’eau, bidon et corps en flottaison…

Au gré de

deltas sibyllins et d’embouchures alambiquées allant jusqu’en mer de Chine et

dans l’océan Indien, le fleuve parisien qui forme le lit de cette croisière

s’écrit dans la fiction. On y navigue en des eaux antres-mêlées comme les

sentiments, parfois en bouche-à-bouche, parfois en apnée, le plus souvent une

tasse à la main. Car la romance c’est aussi rencontrer un iceberg à tribord,

comme la proue rouillée du Titanic est là pour nous le rappeler, épave de

l’amour entre Kate Winslet et Leonardo DiCaprio qui repose aujourd’hui quelque

part dans le nord de l’Atlantique. Pour ne pas oublier ce qui git et vit au

fond, cette croisière se veut enfin également temporelle et, au cours d’une

chronologie allant des années 1960 à aujourd’hui, on sillonnera les généalogies

féministes qui transforment en chants de lutte les récits engloutis.

Péniche Bali – Association Alternat 4 quai Jean-Pierre Timbaud 91260 Juvisy-sur-Orge

Contact : https://sortir.grandorlyseinebievre.fr/culture/arts-et-expositions/ecole-et-espace-dart-contemporain-camille-lambert-juvisy-sur-orge https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert/ https://www.facebook.com/ecoleetespacedartcamillelambert/ https://my.weezevent.com/the-love-boat-croisiere-artistique

libre de droit