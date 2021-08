The Love Beatles centre aéré de la bergerie, 22 août 2021, Fos-sur-Mer.

Le « tribute band » (groupe hommage) The Love Beatles, fondé en 2007, tourne dans le monde entier en proposant une véritable reconstitution d’un concert des quatre de Liverpool comme ils en donnaient vers le milieu des années 60 : en fermant les yeux, l’illusion est presque parfaite, et elle l’est aussi en les rouvrant ! Dans leur costume cintré ou leur uniforme de Sergent Pepper et avec leur coupe de cheveux à frange mangeant le visage jusqu’au ras des yeux, John, Paul, George et Ringo semblent réapparaître devant vous ! Le souci d’authenticité a poussé les membres de The Love Beatles à acquérir les mêmes instruments que leurs modèles, pour un son garanti 100% vintage. L’occasion de redécouvrir les plus immortels succès des Beatles, interprétés avec maestria par d’excellents musiciens. Les fans s’enthousiasmeront quand les simples curieux seront séduits par la qualité musicale et les merveilleuses harmonies vocales : un rendez-vous à ne pas manquer ! Dimanche 22 août à 21h30, parc du centre aéré de la Bergerie, Pass sanitaire obligatoire pour les adultes (plus de 18 ans). N’oubliez pas d’amener votre couverture, votre siège pliant et votre plaid ! [https://youtu.be/BSvAAIPCx5A](https://youtu.be/BSvAAIPCx5A)

