Hérault Un hommage aux plus grands Westerns Spaghetti, sur fond de bluegrass aux accents folk rock. 1875 – Etat du Colorado –

Photo des 6 Hors-la-loi du Gang Garrett connu sous le nom des The Lost Dead Moving Spaghetti heroes

De gauche à droite :

Patt Garrett dit « Squeaky Nail » (l’ongle grinçant)

Nevada Kid de son vrai nom d’indienne : Sacagaweakawa

Jessy Garrett surnommée : « Perce-cœur »

Marty Black-Smith dit « le Crotale »

Ginger Mortimer alias « Pepper »

Doc von Guins appelé simplement « Doc »

