The local stigmatic Théâtre Darius Milhaud Paris, 24 octobre 2023, Paris.

Du mardi 24 octobre 2023 au mardi 28 novembre 2023 :

mardi

de 21h00 à 22h00

.Public adolescents adultes. A partir de 14 ans. payant

Tarif

plein : 18€

Tarif

habitants du 19ème & séniors (dès 60 ans) : 14€*

Tarif

réduit : 12€*

(demandeurs d’emploi,

minimas sociaux, Carte handicap, intermittents du spectacle, étudiant, moins de

26 ans, partenaires, groupe min 10 personnes & CE)

*Réduction

valable sur présentation du justificatif requis au guichet du théâtre

Noir, violent, absurde et drôle. Commandé en 1966 par Harold Pinter en personne et inédit en France, cet OVNI de la British New Wave dépeignant des anti-héros en colère a trouvé grâce outre-Atlantique auprès d’Al Pacino et de l’Actors Studio.

Deux

colocataires aux rapports ambigus font la rencontre dans un bar d’une ancienne

star de cinéma…

Pièce

en un acte commandée par Harold Pinter au jeune Heathcote Williams alors âgé de

22 ans, The Local Stigmatic (1966) questionne notre rapport à la célébrité et

notre sentiment ambivalent vis-à-vis d’elle, entre attraction et répulsion,

envie et orgueil.

Dès sa parution, elle obsède de nombreux acteurs du Nouvel

Hollywood dont Al Pacino, véritable ambassadeur qui la monte Off-Broadway en

1969 puis en 1976 avant de l’adapter en film pour sa première production

personnelle en 1990.

Jamais

traduite ni jouée en France, cette pièce injustement méconnue, au texte

énigmatique frisant l’absurde, résonne pourtant particulièrement avec notre

actualité.

A l’heure des influenceurs et d’un star-système exacerbé, elle

dresse devant nous un miroir au reflet implacable nous confrontant à nos

propres vices.

Théâtre Darius Milhaud 80 allée Darius Milhaud 75019 Paris

Contact : +33142019226 https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://fr-fr.facebook.com/Theatre.Darius.Milhaud.Paris19/ https://www.theatredariusmilhaud.fr/programme-des-spectacles/the-local-stigmatic/

King Kong Company The Local Stigmatic