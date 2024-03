The Little Band Theory La Caravelle Marseille 2e Arrondissement, vendredi 22 mars 2024.

The Little Band Theory La Caravelle Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

The Little Band Theory en concert à La Caravelle.

« Du swing au hip-hop, de la country à la pop, The Little Band Theory revisite classiques et autres morceaux que vous pensiez oubliés. » 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-22 20:30:00

fin : 2024-03-22

La Caravelle 34 Quai Du Port

Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

L’événement The Little Band Theory Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2024-02-28 par Ville de Marseille