THE LITTERAIRE Mardi 7 décembre à 18h30 Une fois n'est pas coutume, nous délaissons le café habituel pour la boisson la plus répandue en Asie : curieux ou amateurs des littératures asiatiques, venez y goûter. Les boissons seront servies uniquement si les conditions sanitaires le permettent. Entrée libre |Adultes | Atrium du Pavillon blanc

