Bordeaux Rock School Barbey Bordeaux, Gironde The Limiñanas – Rock School Barbey Rock School Barbey Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Gironde

The Limiñanas – Rock School Barbey Rock School Barbey, 23 octobre 2021, Bordeaux. The Limiñanas – Rock School Barbey

Rock School Barbey, le samedi 23 octobre à 20:30

Un disque ovni qui télescope les rythmes et les textures électroniques de l’un et le psychédélisme des autres. Un grand écart entre les époques que le trio réussit avec une habileté qui force le respect, invoquant même un road trip musical. Et même si **Laurent Garnier** ne sera pas sur la route, ce projet au nom de **Limiñanas/Garnier** prendra toute sa dimension sur scène, où les perpignanais excellent, mélangeant avec bonheur rock, garage, psychédélisme, pop et nouvelle vague à la française. Un truc chic, mais surtout excitant.

23€ (Prévente) / 26€ (Sur place)

On avait quitté Lionel et Marie Limiñana en compagnie d’Anton Newcombe, et les revoilà avec « De Pelicula », nouvel album produit par Laurent Garnier, pionnier de la scène électronique française. Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux Saint-Jean Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-23T20:30:00 2021-10-23T23:30:00

Détails Catégories d’évènement: Bordeaux, Gironde Autres Lieu Rock School Barbey Adresse 18 cours Barbey Ville Bordeaux lieuville Rock School Barbey Bordeaux