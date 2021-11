THE LIMIÑANAS L’Aéronef, 5 décembre 2021, Lille.

THE LIMIÑANAS

L’Aéronef, le dimanche 5 décembre à 18:30

Voici le retour du couple Lionel et Marie Limiñana avec leur nouvel album « De Pelicula », fruit de leur collaboration discographique avec le pionner français de l’électro Laurent Garnier. Ce projet au nom de Limiñanas/Garnier sera défendu en Live par The Limiñanas seuls… enfin pas tout à fait seuls ! Ils auront le grand plaisir de le présenter en exclusivité entouré de leurs fidèles compagnons de scène, véritable gang de sudistes et de despérados aguerris. The Limiñanas sur scène, ce n’est pas moins de 7 musiciens dévoués corps et âmes au rock le plus primal, mêlés aux vibrations et aux envolées psychédéliques les plus soniques ! Des mélodies profondes émotionnellement à des jams déments, des ballades folk pop à du synth rock’n’roll épique, le tout accompagné par ses dessins et vidéos animées faites à la main, Paul Jacobs crée de toutes pièces son univers, le sien.

25 € / 19 €

L’Aéronef Avenue Willy Brandt – Euralille Lille Lille-Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T18:30:00 2021-12-05T21:30:00