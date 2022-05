The Liminanas – Festival Ecaussystème

The Limiñanas – Festival Ecaussystème, 29 juillet 2022

2022-07-29 – 2022-07-29 THE LIMIÑANAS ROCK Voici le retour de The Limiñanas avec leur nouvel album De Pelicula, fruit de leur collaboration discographique avec le pionner français de l’électro Laurent Garnier. Ce projet sera défendu en Live par le groupe seul… Enfin pas tout à fait. Sur scène, ce n’est pas moins de 7 musiciens dévoués corps et âme au rock le plus pur, un road trip musical, mêlé aux vibrations et aux envolées psychédéliques ! Ecaussysteme dernière mise à jour : 2022-03-15 par

