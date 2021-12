THE LIMIÑANAS 6Mic, 28 avril 2022, Aix-en-Provence.

THE LIMIÑANAS

6Mic, le jeudi 28 avril 2022 à 20:30

Voici le retour du couple Lionel et Marie Limiñana avec leur nouvel album « De Pelicula », fruit de leur collaboration discographique avec le pionner français de l’électro Laurent Garnier. Ce projet au nom de Limiñanas/Garnier sera défendu en Live par The Limiñanas seuls… enfin pas tout à fait seuls ! Ils auront le grand plaisir de le présenter en exclusivité entouré de leurs fidèles compagnons de scène, véritable gang de sudistes et de despérados aguerris. The Limiñanas sur scène, ce n’est pas moins de 7 musiciens dévoués corps et âmes au rock le plus primal, mêlés aux vibrations et aux envolées psychédéliques les plus soniques ! — Tarifs : 25€ / 22€ —- Fermeture de la prévente en ligne et ouverture du guichet billetterie à 19h. Tarifs majorés de 2€ sur place. —- Concert debout —- Billetterie : [https://bit.ly/3ecdAwG](https://bit.ly/3ecdAwG) —– Ouverture des portes : 18h30 Bar & Restauration sur place

25 / 22€ en pré-vente — 27 / 24€ sur place

6Mic Chemin des Aubépines, 13090 Aix-en-Provence Aix-en-Provence Jas de Bouffan Bouches-du-Rhône



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-28T20:30:00 2022-04-28T23:00:00