Horaire : 20:00

Carte Stereolux 20.00€Prévente 24.60€ Placement libre debout Nos deux Perpignanais·es aiment les rencontres. Après Anton Newcombe, c'est au tour de Laurent Garnier (qui ne sera pas présent sur scène) de croiser le fer avec le prolifique couple pour un road trip musical entre transe psyché, krautrock et pop 60's, sauvage et sonic !

