de 19h30 à 21h00

de 19h30 à 21h00. Public adolescents adultes. payant 66 € Concert dans la cadre des Inrocks Festival. The Libertines est la tête d'affiche des Inrocks Festival 2024, 22 ans après leur concert mémorable aux Inrocks Festival 2002. La bande de Pete Doherty et Carl Barât vient présenter son nouvel album, le tant attendu All Quiet on The Eastern Esplanade. Le CENTQUATRE – PARIS 5 rue Curial 75019 Paris

