The Libertines en concert au Zénith de Paris Zénith Paris La Villette, 24 octobre 2022, Paris.

Date et horaire exacts : Le lundi 24 octobre 2022

de 19h00 à 23h30

payant

Take Me Out présente… The Libertines en concert à Paris pour fêter les 20 ans de l’album Up The Bracket !

Sorti en octobre 2002, le premier album des Libertines, (très peu) produit par Mick Jones de the Clash aura obtenu l’effet voulu : celui d’un coup de poing à l’impact fracassant sur le rock, asséné par un duo d’auteurs-compositeurs au lien indissoluble, qui allaient s’acharner à tirer sur la corde jusqu’à ce qu’elle casse. Ce disque était aussi et surtout un manifeste, quête d’un frénétique désir de liberté et d’aventure, débordant de romantisme et de morgue.

Depuis les morceaux sont recollés, Peter Doherty (chant/guitare), Carl Barât (chant/guitare), Gary Powell (batterie) et John Hassall (basse) jouent sans casse et sans faute.

Le légendaire Up The Bracket (“dans ta face”) soufflera ses bougies sur scène, dans une tournée internationale qui passera par Paris (Zénith) le 24 octobre.

Zénith Paris La Villette 211 Avenue Jean Jaurès Paris 75019

Contact : https://takemeout-production.fr https://www.facebook.com/events/286691113559682

Concert;Musique

Date complète :

2022-10-24T19:00:00+01:00_2022-10-24T23:30:00+01:00