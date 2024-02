The Libertines 1ère partie The Libertines LA CARTONNERIE Reims, vendredi 1 mars 2024.

Le grand (l’immense) retour de la bande de Pete Doherty et Carl Barât.Le mythique groupe de punk rock britannique sera au Cabaret Vert le samedi 17 août cet été. Et pour se chauffer, ils seront sur la scène de La Cartonnerie le 1er mars, à quelques jours de la sortie de leur quatrième album tant attendu.Deux de´cennies après leurs débuts tant remarqués, nos he´ros byroniens, un peu plus a^ge´s et (un peu) plus sages, me`nent toujours le même combat et restent considérés comme un phare dans la nuit narcotique du rock anglais. Ils sont arrive´s a` la fin des anne´es 90 comme un taureau enrage´ dans un magasin de porcelaine post-Britpop fatigue´ et ont pre´sente´ au monde une nouvelle bande de bohe´miens londoniens, dont les me´lodies de´glingue´es, les tuniques militaires rouges, la poe´sie opiace´e et l’angoisse mille´naire live now pay never du de´but des anne´es 2000 ont depuis fait le tour du monde.Reims résonnera au son du rock indépendant lors de ce live déjà mémorable.Alors Run, run, run… ! N’attendez pas.Les billets vont vite (très vite) partir.>>> En partenariat avec Les Inrocks Festival et en preview du Cabaret Vert Festival 2024.

Tarif : 34.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-03-01 à 20:00

Réservez votre billet ici

LA CARTONNERIE 84 RUE DU DOCTEUR LEMOINE 51100 Reims 51