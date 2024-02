The Leeds University Big Band Salle polyvalente Eymet, samedi 30 mars 2024.

The Leeds University Big Band Salle polyvalente Eymet Dordogne

Une soirée de swing, funk et jazz.

Amenez des amis, votre propre pique-nique et votre couverture ou commandez un bol de charcuterie italienne ou précommandez un menu indien chez Friday Night Takeaway.

Réservation du menu avant le 25 mars

Du vin et des bières britanniques seront en vente.

Nombre de places limitées, une réservation anticipée est recommandée.

Réservez dès maintenant pour une soirée fabuleuse !! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 18:30:00

fin : 2024-03-30

Salle polyvalente Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny

Eymet 24500 Dordogne Nouvelle-Aquitaine andrew.cardle@nordnet.fr

L’événement The Leeds University Big Band Eymet a été mis à jour le 2024-02-13 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides