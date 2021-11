UzercheUzerche Uzerche Uzerche Corrèze, Uzerche Thé lectures Uzerche Uzerche UzercheUzerche Catégories d’évènement: Corrèze

2021-11-05

Uzerche Corrèze Uzerche Corrèze Uzerche 15h30 – entrée libre – pass sanitaire obligatoire. Moment de partage et d’échange, ou chacun présente un livre qu’il a beaucoup aimé afin de donner envie aux autres participants de le lire ! Venez même si vous n’avez pas de livre à présenter : vous prenez alors simplement des idées de lecture, et participez à un moment convivial. 15h30 – entrée libre – pass sanitaire obligatoire. Uzerche Uzerche

