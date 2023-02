The Latin-Jazz concert #2, 4 mars 2023, Le Havre .

The Latin-Jazz concert #2

Rue Casimir Delavigne Le Havre Seine-Maritime

2023-03-04 – 2023-03-04

Le Havre

Seine-Maritime

Organisé par le Lions Club Le Havre Salamandre.

Aude vous propose une soirée Latin-Jazz avec l’incroyable Stefano Maghenzani Trio. Suite aux deux concerts complets sur le même thème, la formation vous propose un nouvel opus riche en titres emblématiques connus de tous mais revisités avec élégance.

Aude (chant et saxophone ténor), Stefano Maghenzani (piano et chant), Bernard Leretre (contrebasse et basse) et Jean-Marie Olivier (batterie) vous offriront un nouveau répertoire généreux et éclectique, suite logique du premier opus.

Aude possède la voix d’une véritable grande chanteuse de jazz, alliant la puissance, l’enthousiasme et l’humour, l’émotion et le swing. Que vous soyez fan de Jazz, de Bossa, de Latin-Jazz ou pas du tout, vous serez obligatoirement sous le charme envoûtant de cette soirée.

Réservations auprès de Musique Océane (93 rue de Paris, Le Havre – 02 77 00 05 72).

Tarif : 15€.

