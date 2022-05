THE LATE NIGHT SHOW BY ENFOIROS Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: 31200

Toulouse 31200 10 EUR Pour cette 22ème édition, plus de 80 d’étudiants vous donnent rendez-vous au Théâtre des Mazades pour vous présenter leur tout nouveau spectacle placé sous le thème du Late Night Show. De nombreux musiciens, chanteurs, danseurs et comédiens partageront leur énergie avec vous lors de cette représentation unique. Les Enfoiros de l’INSA sont de retour sur scène pour les Restos du Coeur !

Durée : 2h environ

