Paris Paris 75011, Paris The Last Sentinels Paris Paris Catégories d’évènement: 75011

Paris

The Last Sentinels Paris, 9 juin 2021-9 juin 2021, Paris. The Last Sentinels 2021-06-09 18:30:00 18:30:00 – 2021-07-10 23:00:00 23:00:00 Atelier des Lumières 38 rue Saint Maur

Paris 75011 Paris EUR 13 13 En complément de “Monet, Renoir, Chagall… Voyages en Méditerranée” et “Yves Klein, l’infini bleu”, l’Atelier des Lumières ouvre exceptionnellement ses portes en soirée lors des vacances de la Toussaint pour présenter “The Last Sentinels”. https://www.atelier-lumieres.com/ En complément de “Monet, Renoir, Chagall… Voyages en Méditerranée” et “Yves Klein, l’infini bleu”, l’Atelier des Lumières ouvre exceptionnellement ses portes en soirée lors des vacances de la Toussaint pour présenter “The Last Sentinels”.

Détails Catégories d’évènement: 75011, Paris Étiquettes évènement : Autres Lieu Paris Adresse Atelier des Lumières 38 rue Saint Maur Ville Paris lieuville 48.86161#2.38081