The L∞p – Petits contes spatiotemporels Les Ateliers des Capucins Brest, samedi 27 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27

fin : 2024-04-07

On s’immerge dans l’espace-temps

Comment mixer art de l’algorithmique et science de l’imaginaire ? Avec ce dispositif 360° interactif, le collectif des Vues de l’esprit ouvre avec Cervval une voie ludique et poétique d’exploration pour que chacun puisse y répondre à sa façon.

Au programme : perturbation et corps humains, déformation de l’espace-temps et corps célestes ou encore réalité physique du cadran et flèche du temps. Mais rassurez-vous, pas besoin de s’appeler Sheldon pour en profiter ! Pendant que les geeks disserteront sur la pertinence de ces premiers contes spatio-temporels, les plus jeunes exploreront joyeusement les multiples interactions, seuls ou à plusieurs.

The L∞p est une ouverture du sas et Cervval en partenariat avec les Ateliers des Capucins, une production de La métonymie avec le soutien de l’Université Paris-Saclay, de la Diagonale Paris-Saclay et du projet européen Artcast4D.

Les Ateliers des Capucins 25 Rue de Pontaniou

Brest 29200 Finistère Bretagne



