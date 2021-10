THE KVB café Julien, 3 mars 2022, Marseille.

THE KVB

café Julien, le jeudi 3 mars 2022 à 21:00

Le duo anglais The KVB est de retour avec leur album le plus puissant et immédiat. Produit et mixé par Andy Savours (Black Country New Road, My Bloody Valentine, The Horrors), Unity représente un développement passionnant dans le voyage sonore du groupe et sortira le 26 Novembre sur Invada. A travers les dix titres de l’album, The KVB rassemblent magistralement leurs composants de marque : des guitares rayonnantes, des synthés texturés et une pointe de mélodie morose et sombre, le tout présenté ici dans un nouveau dynamisme.

19€

café Julien 39 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône



