THE KOOKS +1ere Partie L’OLYMPIA, 18 février 2023, PARIS.

THE KOOKS +1ere Partie L’OLYMPIA. Un spectacle à la date du 2023-02-18 à 20:00 (2023-02-18 au ). Tarif : 38.5 à 49.5 euros.

Eldorado (L-R-21-12527/13149) présente en accord avec Alias ce concert. Le concert de The Kooks prévu le 21 mars 2022 au Transbordeur est reporté au 31 janvier 2023. les billets datés du 21/3/22 restent valables pour le 31/01/23 The Kooks + Première Partie : StoneThe Kooks reviennent avec leur cinquième album studio, Let’s Go Sunshine, un disque émouvant, énergique et intemporel, un incisif portrait de la vie britannique moderne. Let’s Go Sunshine voit le groupe consolider son statut de véritable bastion de la pop à guitares britannique et prendre la place qui lui revient à côté des célèbres groupes qui les ont influencés dès leur plus jeune âge. The Kooks ont débuté leur carrière en 2006 avec Inside In / Inside Out, cinq fois disque de platine. Avec trois autres albums, dont un Best of, le groupe cumule plus d’1 milliard d’écoutes en streaming et a entamé de nombreuses tournées mondiales, y compris leur tournée américaine à guichets fermés : une croissance constante au cours de la dernière décennie. Avec une légion de nouveaux fans qui ont découvert le groupe ces dernières années, leur concert l’année dernière au Wembley Arena de Londres a marqué la carrière du groupe.Réservations pour les Personnes à Mobilité Réduite : 04.73.62.79.00 (du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et 14h30 à 18h00). The Kooks

L’OLYMPIA PARIS 28, BD DES CAPUCINES Paris

