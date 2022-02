The kings of disco Antibes Antibes Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Antibes Alpes-Maritimes Avis aux nostalgiques : la tournée The Kings of Disco Funk sillonnera la France l’été prochain. Six concerts sont prévus, dont un à Juan les Pins, le 02/07/2022, avec la présence de Kool & The Gang, Earth Wind & Fire et The Jacksons. https://www.kingsofdiscofunk.com/ Antibes

