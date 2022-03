The king La Commanderie – Elancourt, 19 mars 2022, Élancourt.

The king

du samedi 19 mars au samedi 2 juillet à La Commanderie – Elancourt

Avec le chorégraphe Christian Ubl et le musicien Seb Martel _The King_ est un projet participatif à l’attention de danseurs amateurs de tous âges. Au cœur de la création : les chansons d’Elvis Presley et l’envie d’aller à la rencontre d’une légende de la pop, de se remémorer une époque passée faite d’insouciance et de Rock’N Roll. La chorégraphie naitra de la créativité́ et de l’écoute du groupe, et donnera à chacun la possibilité́ de créer sa danse à deux, en groupe ou seul. — Les ateliers auront lieu aux Clayes-sous-Bois et à La Commanderie. Les participants doivent assister à l’ensemble des ateliers. Temps d’échange avec le chorégraphe le samedi 19 mars de 15h à 17h à l’Espace Auriol, aux Clayes-sous-Bois. >Aux Clayes-sous-Bois > samedi 23 et dimanche 24 avril, samedi 21 et dimanche 22 mai, samedi 25 et dimanche 26 juin >À La Commanderie > Samedi 14 et dimanche 15 mai, samedi 18 et dimanche 19 juin, vendredi 1er et samedi 2 juillet Restitution à La Commanderie le samedi 2 juillet, suivi d’un bal.

Tarifs : 35€ – 25€ (SQY) / 33€ – 46€ (hors SQY) – Sur réservation

La Commanderie – Elancourt Route de Dampierre – CD 58, 78990 Elancourt Élancourt Yvelines



