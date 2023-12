The King · New Year’s Eve party 38Riv Jazz Club Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris The King · New Year’s Eve party 38Riv Jazz Club Paris, 31 décembre 2023, Paris. Le dimanche 31 décembre 2023

de 22h00 à 01h30

.Tout public. payant 38 à 48€ Nouvel an — Rockin’ with Elvis by Gustave Reichert + Jam session Venez célébrer cette nouvelle année 2024 au 38 avec Gustave Reichert, réincarné en Elvis Presley pour l’occasion !

Il vous fera rocker, danser, en célébrant les plus belles chansons du King.

Un concert qui s’annonce légendaire suivi d’une Jam session Rock & Jazz, pour faire revivre le temps d’une soirée cet esprit Rock Live débridé ! Gustave Reichert : guitare & voix

Antonino Pino : guitare

Damien Françon : batterie

Slim Chikhaoui : contrebasse 38Riv Jazz Club 38 rue de rivoli 75004 Paris Contact : https://billetterie.38riv.com/ +33954273661 contact@38riv.com https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://www.facebook.com/38Rivjazzclub/ https://billetterie.38riv.com/evenement/31-12-2023-22-00-the-king-new-year-s-eve-party-by-gustave-jam-session

38riv Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75004 Lieu 38Riv Jazz Club Adresse 38 rue de rivoli Ville Paris Departement Paris Lieu Ville 38Riv Jazz Club Paris latitude longitude 48.856427003097,2.3564829781449

38Riv Jazz Club Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/