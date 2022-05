The Khu, 13 mai 2022, .

The Khu

2022-05-13 – 2022-05-13

Les membres de The Khu se sont rencontre´s a` Brest en mai 2011 au sein de l’orchestre Nimbus, dirige´ pour sa dixie`me e´dition par le saxophoniste et compositeur Steve Coleman. Apre`s cette expe´rience, ils de´cident de former un quartet ou` les principes enseigne´s par l’ame´ricain cohabiteraient avec leurs sensibilite´s et ide´es propres.

Depuis, The Khu creuse le sillon d’une musique au groove malin et insaisissable, interrogeant les formes et explorant les multiples possibilités d’une formule sans instrument harmonique. Toujours en mouvement, la musique de The Khu se joue des étiquettes et se recompose en permanence sur la base de compositions millimétrées. Après Happy ? (2014) et Cometas (2016), le groupe présente Plaisir, son troisième album sorti fin 2021.

Les membres de The Khu se sont rencontre´s a` Brest en mai 2011 au sein de l’orchestre Nimbus, dirige´ pour sa dixie`me e´dition par le saxophoniste et compositeur Steve Coleman. Apre`s cette expe´rience, ils de´cident de former un quartet ou` les principes enseigne´s par l’ame´ricain cohabiteraient avec leurs sensibilite´s et ide´es propres.

Depuis, The Khu creuse le sillon d’une musique au groove malin et insaisissable, interrogeant les formes et explorant les multiples possibilités d’une formule sans instrument harmonique. Toujours en mouvement, la musique de The Khu se joue des étiquettes et se recompose en permanence sur la base de compositions millimétrées. Après Happy ? (2014) et Cometas (2016), le groupe présente Plaisir, son troisième album sorti fin 2021.

dernière mise à jour : 2022-05-05 par