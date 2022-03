The Kaïla Sisters Sunset & Sunside Paris Catégories d’évènement: île de France

The Kaïla Sisters Sunset & Sunside, 8 mai 2022, Paris.

de 19h00 à 21h00

payant

“Un périple haut en couleur, qui fait revivre toute une époque, avec ses ombres et sa lumière. Aloha !” Inspirés par l’histoire vraie de Mme Rivière et de sa troupe hawaïenne, les Kaïla Sisters nous entraînent dans les pas d’une mystérieuse professeure de français et de ses musiciens, partis de Polynésie un jour de 1928 pour une tournée qui les mena aux quatre coins du monde. Mélodies traditionnelles de l’archipel hawaïen, standards du jazz hot et blues jalonnent ce voyage où la torpeur des îles du Pacifique se mêle à l’effervescence des comédies musicales new yorkaises, tandis que grondent les ravages de la Grande Dépression. Ukulélé et guitare hawaïenne, cor ou banjo, violon et contrebasse, autant de timbres qui reflètent la palette d’émotions transmise par les quatre musiciens durant ce périple haut en couleur, qui fait revivre toute une époque, avec ses ombres et sa lumière. Aloha ! Sunset & Sunside 60 Rue des Lombards Paris 75001 Contact : https://www.sunset-sunside.com/2022/5/artiste/4056/8266/ https://www.facebook.com/SunsetSunsideJazzClub/ Concert;Musique

2022-05-08T19:00:00+01:00_2022-05-08T21:00:00+01:00

