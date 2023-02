The K • Unspkble • Human Toys / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC, 4 avril 2023, Paris.

Le mardi 04 avril 2023

de 19h00 à 23h00

. gratuit

Bienvenue au Supersonic : concerts gratuits, nuits rock et disquaire à Paris !

THE K

(Rock noise – Liège, BEL)

Après deux années de quasi-absence, le trio ardent The K. nous revient avec un nouvel album prévu pour le printemps 2020.

Un disque annoncé comme le brulot d’un groupe entrant sa phase de maturité mais dont les membres n’ont pas encore pris le temps de s’assagir, maniant l’ironie comme seule arme face à la vacuité ambiante.

12 titres enregistrés par Tim De Gieter (Amenra, Brutus) et écrits à trois par les membres originels du groupe, Sebastien von Landau et Sigfried Burroughs accompagnés d’un nouvel acolyte à la basse : Gregory Danger.

UNSPKBLE

(Post punk – Montpellier, FR)

Unspkble est un groupe de post-punk créé par Greg Reju (Basse) et Dion Lax (Chant) en Février 2019 à Montpellier. Après avoir officié dans bon nombre de formations punk DIY parisiennes durant les 25 dernières années (Seanews, Do You Compute, Ultracoït, Customers, Crippled Old Farts…), Greg souhaite revenir à ses premiers amours musicaux et rencontre le très british Dion, qui s’impose comme son partenaire vocal idéal, tous deux ayant été bercés par les mêmes sonorités 80s. Rejoints par Gom Pilote à la guitare (Between The Zones) et Seb Dodus à la batterie (Pord, Showl), le quatuor propose un Post-punk intense, taillé pour les scènes de toute forme, qui lorgne avec passion vers la New wave, la Cold wave, et parfois même le Noise rock.

https://unspkble.bandcamp.com/

HUMAN TOYS

(Punk – Soundflat/Topsy Turvy – Paris, FR)

Sex-charged erotica punk / Parisienne fetish princess Poupee Mecanik teams up with guitar legend Jon Von to form this deranged delictable duo !

https://humantoys.bandcamp.com/

Mardi 4 Avril 2023

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h (3€50 la pinte)

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

