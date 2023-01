The Jordan en concert au Café De La Danse ! Café de la Danse, 19 mars 2023, Paris.

Le dimanche 19 mars 2023

de 19h00 à 22h00

. payant

À partir de 34,50 €

The Jordan en concert au Café De La Danse !

‘Nowhere Near The Sky’ de The Jordan est le premier album, qui change la donne, de l’artiste féminine d’Amsterdam. Soulignant la profondeur et l’ampleur de sa transformation artistique, ce nouvel album ouvre un nouveau chapitre qui développe de manière exhaustive son histoire. Une franchise totale et une vérité sans artifice, des chants plus purs et plus puissants que tout ce qu’elle a enregistré auparavant. Des textures trip-hop et folkloriques qui enveloppent sa voix de magie et de mystère et des chansons qui, après des années de doute et de sentiments refoulés, lèvent enfin le voile.

La mystérieuse The Jordan sera en concert à Paris, au Café de la danse, le 19 mars 2023 !

Café de la Danse 5 Passage Louis-Philippe 75011 Paris

Contact : https://www.fnacspectacles.com/event/the-jordan-nowhere-near-the-sky-cafe-de-la-danse-paris-11-16089723/?awc=12494_1673962729_0e3f693f9db7b285793aecf4127d2426&utm_source=Reactiv&utm_medium=affiliation

.