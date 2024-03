The Jewish hour Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine Hédé-Bazouges, vendredi 19 avril 2024.

The Jewish hour Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine Hédé-Bazouges 19 et 20 avril

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-04-19 20:30

Fin : 2024-04-20 22:00

D’incidents en dérapages, le metteur en scène Yuval Rozman s’interroger avec humour et subtilité sur ce que peut signifier le fait d’être juif en France. 19 et 20 avril 1

Ce soir, c’est l’inauguration d’une nouvelle émission de radio en direct de Tel-Aviv : The Jewish Hour (L’Heure Juive), faite par Kevin et Stéphanie, un frère et une sœur. L’émission commente l’actualité sous le prisme du « peuple élu ». Mais un invité, grossier philosophe, va en bouleverser le cours. L’événement est l’occasion pour le metteur en scène Yuval Rozman de s’interroger avec humour et subtilité sur ce que peut signifier le fait d’être juif.

Sur scène, le format radiophonique permet de mettre en évidence les rapports entre apparence et réalité, singulier et commun, visible et invisible. L’essence du travail de Yuval Rozman, auteur et metteur en scène, est en effet de mêler et harmoniser des univers à priori incompatibles.

D’incidents en dérapages pour lesquels le son et la musique donnent une dimension poétique, le spectacle ne craint ni le burlesque, ni l’excès ni la provocation. C’est une comédie aussi enlevée que cruelle sur un peuple, ses obsessions, ses névroses, mais aussi sur la judéité et l’antisémitisme en France. Un spectacle à l’atmosphère aussi surréaliste que caustique !

La pièce, qui a reçu le prix Impatience 2021, est le second opus d’une quadrilogie sur le conflit israélo-palestinien.

Théâtre de poche, Hédé-bazouges, Ille-et-vilaine 3 rue saint louis, hédé Hédé Hédé-Bazouges 35630 Ille-et-Vilaine