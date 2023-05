« The Jewish Hour » de Yuval Rozman Théâtre 13 / Glacière Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Du mercredi 07 juin 2023 au samedi 17 juin 2023

samedi

de 18h00 à 19h30

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 20h00 à 21h30

.Public adolescents adultes. A partir de 15 ans. payant

C’est l’inauguration ce soir d’une nouvelle émission radiophonique : The Jewish Hour. Mais un célèbre invité va en bouleverser le cours. L’évènement est l’occasion pour Yuval Rozman de s’interroger avec humour et subtilité : qu’est-ce que ça signifie d’être juif ? The Jewish Hour est le programme d’une journaliste qui

commente l’actualité sous le prisme du « peuple élu ». Dans ce paysage

aussi chaotique que surréaliste, un incident en direct fait rapidement

glisser la pièce vers un moment de comédie aussi enlevé que cruel sur un

peuple, ses obsessions, ses névroses, mais aussi sur la judéité en

France. The Jewish Hour est une prospection sur l’état actuel

d’Israël, et cherche à témoigner des liens directs entre judaïsme,

sionisme et le conflit qui persiste entre les deux peuples vivant dans

une même

entité territoriale. La pièce est le second opus d’une quadrilogie sur le conflit

israélo-palestinien. Le premier volet, TBM -Tunnel Boring Machine, en

abordait l’angle politique, le troisième Ahouvi traitera le conflit sous

le prisme de l’amour et le quatrième, Adesh, en abordera l’économie. Horaires Du lundi au vendredi à 20h. Le samedi à 18h. Distribution Direction artistique, écriture et mise en scène Yuval Rozman Avec Stéphanie Aflalo, Gaël Sall, Romain Crivellari Création sonore et musique Romain Crivellari Scénographie et lumière Victor Roy Collaborateurs à la création Stéphanie Aflalo, Gaël Sall, Romain Crivellari, Victor Roy, Antoine Hirel Assistant mise en scène Antoine Hirel Chanson d’inauguration Stéphanie Aflalo Régie générale Christophe Fougou Collaboration ponctuelle Nathalie Kousnetzoff Administration, production et presse AlterMachine – Camille Hakim Hashemi & Erica Marinozzi Production Latitudes Prod. – Lille / Cie Inta Loulou Coproduction le Phénix scène nationale Valenciennes,

pôle européen de création ; Maison de la Culture d’Amiens, Pôle européen

de création et de production, Maison de la Culture de Bourges, Scène

Nationale /

centre de création Administration, production et presse AlterMachine –

Camille Hakim Hashemi & Erica Marinozzi Avec le soutien du Théâtre

Garonne – Scène européenne Accueil en résidence Théâtre de Nanterre-Amandiers –

Centre dramatique national, La Chambre d’Eau, Le Favril, Théâtre de la

Bastille, Paris résidence d’écriture La Chartreuse – Centre national des

écritures du spectacle à Villeneuve-lès-Avignon Réalisé avec l’aide du Ministère de la Culture, de la DRAC

Hauts-de-France dans le cadre de la résidence à la Chambre d’Eau Le

Favril et de l’Aide à la reprise, de la SPEDIDAM Ce spectacle a bénéficié de l’aide à l’écriture de l’association Beaumarchais-SACD Remerciements Romain Bourget, Thomas Balouet, Bruno

Baradat, Laetitia Dosch, Julien Andujar, Vincent Dumesnil, Ophélie Le

Goff, Lou Assous, l’équipe de Latitudes Contemporaines, les synagogues,

leurs témoignages et leurs histoires ⁄ À la mémoire de mes

grands-parents, Tzipou & Israël Rozman, Magda & Israël Ratki,

Théâtre 13 / Glacière 103A boulevard Auguste-Blanqui 75013 Paris Contact : https://www.theatre13.com/saison/spectacle/the-jewish-hour 0145886222 reservations@theatre13.com

