Urgence Disk Records, le dimanche 3 avril à 17:00

The Jeffs est un duo acoustique formé en 2021 à Genève. Il réinterprète à sa façon un répertoire éclectique, composé de classiques du rock, de divers folklores, ainsi que de ses propres compositions. La passion et la tendresse sont au programme de ces fringants quinquas heureux de partager leur plaisir

prix libre pour les artistes

The Jeffs est un duo acoustique formé en 2021 à Genève. Il réinterprète à sa façon un répertoire éclectique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-03T17:00:00 2022-04-03T18:00:00

