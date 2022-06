The Jake Walkers – Concert au Bar de la Gloriette, 6 août 2022, .

The Jake Walkers – Concert au Bar de la Gloriette

2022-08-06 18:00:00 18:00:00 – 2022-08-06 20:00:00 20:00:00

The Jake Walkers c’est la voix blues de Ady, c’est la contrebasse de Jessy GERIN et la guitare insouciante de Bastien FLORY, c’est le bruit du talon qui claque lourdement sur le parquet, c’est le rythme du jake walk. On y croise les profondeurs du Negro Spiritual, l’énergie salvatrice du Gospel, le swing de la Nouvelle-Orléans et l’instinct primitif du Blues.

