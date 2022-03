The Jackson Pollock L’Alimentation Générale Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

The Jackson Pollock L’Alimentation Générale, 25 mars 2022, Paris. Date et horaire exacts : Le vendredi 25 mars 2022

de 20h00 à 23h00

gratuit

The Jackson Pollock est un duo garage/punk, d’inspiration Lo-Fi, avec un son explosif, originaire d’Italie. The Jackson Pollock est un duo garage/punk, d’inspiration Lo-Fi, avec un son explosif, originaire d’Italie. Ils ne sont que 2 mais font autant de bruit que 6. On ne vous embêtera pas plus avec les détails de leur rencontre, ce qu’ils prennent au ptit dej ou leur couleur préférée, on vous dira seulement de venir découvrir ce duo made in Bologne qui joue en toute liberté, raw’n’loud car ils ne connaissent pas d’alternative… L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud Paris 75011 Contact : http://alimentation-generale.net/evenements/2022-03-25#.Yi9lZyHJ–k https://www.facebook.com/events/1176208316449089/ Concert;Musique

Date complète :

2022-03-25T20:00:00+01:00_2022-03-25T23:00:00+01:00

