The Jacking release party L’Alimentation Générale, 18 janvier 2023, Paris.

Le mercredi 18 janvier 2023

de 20h00 à 02h00

. gratuit

The Jacking + Mandarina + Waleed à l’Alimentation Générale

THE JACKING – RELEASE PARTY

The Jacking est un artiste parisien qui anesthésie par une énergie pop son inspiration mélancolique, entre défonce aux anxiolitiques et trips alcoolisés.

Les influences surf et dream pop, mariées à des textes aux accents tour à tour rêveurs ou désespérés, donnent à chaque chanson le cachet de la divagation euphorique, parfois dynamisée par une envolée énergique vers le rock alternatif.

The Jacking sort fin Janvier un nouvel EP intitulé « Aujourd’hui » !

MANDARINA

Mandarina est un projet né de la rencontre improbable de deux personnes queers chacun né.e à l’autre bout du monde l’un.e de l’autre. Dans sa Colombie natale, Paola vivait de sa passion pour le théâtre et rêvait de s’installer un jour à Paris et de se réinventer chanteuse et auteur-compositrice. Elle débarque en France en 2014 et côtoie très vite le monde du théâtre de rue, du mime et surtout du drag. C’est justement là qu’elle rencontre Michael. Lui est producteur de musique électronique. Il passe toutes ses journées en studio d’enregistrement où il travaille en tant qu’ingénieur du son et toutes ses nuits entouré de club kids et de drag queens.

En dehors de ce même milieu qu’ils côtoient, on ne pouvait pas trouver deux personnes plus opposées que Paola et Michael. Elle vit dans l’ésotérique, pratique l’art divinatoire, se passionne pour le tarot et est en recherche constante de spiritualité. Lui est hédoniste, sauvagement rationnel et scientifique ou “kraftwerkien” dans son approche de l’art et la musique.

Leur fusion est impossible et c’est dans le mélange insolite de ces deux créatures contraires que réside l’essence de Mandarina. Paola infuse le projet de théâtralité, de mysticisme et de chaleur latine tandis que Michael lui apporte son côté rock, ses rythmes synthétiques et son dandysme à la française.

En avril 2022, Mandarina sort son second EP ‘Eldorado’, un disque plus pop et effectivement plus live comme en témoigne le morceau Synth-pop tropical et feel-good “Pirate”, la ballade onirique “Les sables mouvants” et “Caramel” qui ouvre l’EP avec une énergie rock et funk cosmique. Aujourd’hui, Mandarina s’apprête à démarrer un nouveau voyage artistique avec un troisième EP ‘Le soleil ne se couche plus’ prévu pour l’été 2023.

WALEED

Waleed s’éprend du chant et de la technique vocale dès son plus jeune âge, en apprenant des artistes de la Motown et de la culture hip-hop des années 2000. Il apprend tour à tour le piano et la guitare pour se révéler auteur-compositeur-interprète de chansons aux textes empreints d’une grande sensibilité qui touchent à des sujets de sa génération. Son premier single intitulé « The Day », aux sonorités éminemment R&B paraît début 2022 avant d’être salué par des médias internationaux. Avec de solides capacités d’interprète et une voix suave, teintée d’un groove intempestif et entraînant, Waleed écrit sur scène une relation d’intimité avec le public. Son EP à paraître dans le courant de l’année 2023 se fait le point de jonction de ses influences les plus chères, le caractérisant ainsi comme un artiste éclectique, porté par une voix tendre et puissante.

L’Alimentation Générale 64 Rue Jean-Pierre Timbaud 75011 Paris

