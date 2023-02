The Jacking+ Chambre 317 + Bleu reine LA DAME DE CANTON, 1 mars 2023, PARIS.

1-1068218 & 3-1068219 The Jacking est un artiste parisien qui anesthésie par une énergie pop son inspiration mélancolique, entre défonce aux anxiolitiques et trips alcoolisés. The Jacking est un artiste parisien qui anesthésie par une énergie pop son inspiration mélancolique, entre défonce aux anxiolitiques et trips alcoolisés. Les influences surf et dream pop, mariées à des textes aux accents tour à tour rêveurs ou désespérés, donnent à chaque chanson le cachet de la divagation euphorique, parfois dynamisée par une envolée énergique vers le rock alternatif. The Jacking a sorti fin Janvier un nouvel EP 5 titres intitulé « Aujourd’hui ». Chambre 317 Duo originaire de Rouen, Chambre 317 propose un univers singulier et envoûtant, le tout ponctué de textes écrits en français. Après la sortie de leur dernier single « Station 70 » en 2022, le groupe s’apprête à dévoiler son nouvel EP au printemps prochain. Au sein de ce dernier, Chambre 317 a pris le temps d’y façonner une ambiance néo 80’s sexy et assumée. Ce sera donc l’occasion pour Chambre 317 de dévoiler leurs nouveaux titres pour la toute première fois lors de leur passage à La Dame de Canton. Bleu Reine BLEU REINE est un projet solo de pop noire / folk électrique, fonde? en 2018 par la guitariste et chanteuse Le?a Lotz. Elle e?crit sur le re?ve, l’identité, l’exploration d’un certain imaginaire forgé autant par les contes et le?gendes que par la rugosite? me?lancolique d’un certain mal du sie?cle. En 2019 elle publie son premier EP “Ele?mentaire” au format vinyle et digital chez Sanit Mils Records. En 2020, elle partage sur Bandcamp les trois volumes du projet “Sang d’encre”, expe?rience d’e?criture automatique qui la rapproche plus que jamais de ses parents spirituels que sont 16 Horsepower, PJ Harvey, ou encore Dominique A. Depuis ses débuts BLEU REINE rencontre son public loin des sentiers traditionnels, par le biais de concerts intimistes au creux des théâtres, dans des lieux de patrimoine insolites (cimetière du Père-Lachaise Festival des 36h St Eustache à Paris, caveaux et cloîtres médiévaux,…) ou aux côtés de ses compagnons de route parisiens dans des configurations plus électriques destinées à faire remuer les clubs (L’International, le Klub, Supersonic, Le Pop-Up du Label, La Pointe Lafayette,…).

LA DAME DE CANTON PARIS PORT DE LA GARE, FACE BNF Paris

