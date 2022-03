The J.Y.P. Leda Atomica Musique, 29 avril 2022, Marseille.

Leda Atomica Musique, le vendredi 29 avril à 19:00

The J.Y.P. Marseille – FR The J.Y.P. est un garage band formé il y a quelques mois. The J.Y.P. vient des prénoms de ses membres : Jolan & Phi jouaient la “Dead Cat Division”, et Yann : ex “Come on Maya” assure une basse d’outre tombe. Une douzaine de répets, et voilà The J.Y.P. pour leur premier set de compos. The J.Y.P. c’est du rock alter compact mi punky, mi grunge servi sur des refrains dont on se souvient…. PAF+ adhésion Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

Prix libre + adhésion annuelle

♫♫♫

Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille



2022-04-29T19:00:00 2022-04-29T22:00:00