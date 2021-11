Merzig Zeltpalast , Merzig/Sarre Merzig The Irish Folk Festival Zeltpalast | Merzig/Sarre Merzig Catégorie d’évènement: Merzig

The Irish Folk Festival

Zeltpalast | Merzig/Sarre, 4 novembre 2022

Zeltpalast | Merzig/Sarre, le vendredi 4 novembre 2022 à 20:30

**Venez en visiteur – repartez en ami**. Cette philosophie est à l’origine de la métamorphose qui fait de l’acheteur d’une place de concert un ami. L’IFF est plus qu’un simple concert. C’est une communauté. Les visiteurs ne viennent pas seulement parce qu’ils entendront de la musique passionnante. Ils viennent parce qu’ils rencontrent des personnes partageant les mêmes idées les soirs de festival avec qui ils peuvent échanger des idées. Au programme : * YANN HONORÉ : Un homme orchestre celtique * DIANE CANNON & JACK WARNOCK : Chansons gaéliques soulful * ARMAGH RYMERS : Masques mystérieux, mythes et musique * BOIS BOULE : Néo Folk de l’ouest de l’Irlande * SESSION

entrée: 28,00 € sur place ou par internet

Festival de musique irlandaise au grand châpiteau du ‘Zeltpalast Merzig’ Zeltpalast | Merzig/Sarre Saarwiesenweg 1, 66663 Merzig Merzig

Dates et horaires de début et de fin:

2022-11-04T20:30:00 2022-11-04T23:59:00

2022-11-04T20:30:00 2022-11-04T23:59:00

