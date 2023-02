The Interrupters ELYSEE MONTMARTRE, 4 juillet 2023, PARIS.

The Interrupters ELYSEE MONTMARTRE. Un spectacle à la date du 2023-07-04 à 19:30 (2023-07-04 au ). Tarif : 31.2 à 31.2 euros.

AEG Presents France (L-R-21-2451 / L-R-21-2452) présente ce concert. THE INTERRUPTERSA la croisée des chemins entre le mouvement Ska des années 80 et l’énergie du punk-rock contemporain, Aimee Interrupter et les trois frères Bivona forment The Interrupters. Originaire de Los Angeles, le quatuor commence à jouer ensemble en 2011 et rencontre un franc succès avec à son premier album éponyme dès 2014.Grâce au charisme solaire d’Aimee et au talent de Jessie, Justin et Kevin, le groupe surfe sur la vague de la réussite et sort quatre albums studio chez Hellcat/Epitaph Records, de quoi s’assurer un spot sur les tournées des plus grands tels que Rancid, Green Day, ou Bad Religion.Cette fois-ci, le groupe débarque en France en tête d’affiche pour présenter son nouvel album “In The Wild” et vous attend le 4 juillet 2023 à l’Elysée Montmartre à Paris ! The Interrupters The Interrupters

Votre billet est ici

ELYSEE MONTMARTRE PARIS 72 Bld Rochechouart Paris

AEG Presents France (L-R-21-2451 / L-R-21-2452) présente ce concert.

THE INTERRUPTERS

A la croisée des chemins entre le mouvement Ska des années 80 et l’énergie du punk-rock contemporain, Aimee Interrupter et les trois frères Bivona forment The Interrupters. Originaire de Los Angeles, le quatuor commence à jouer ensemble en 2011 et rencontre un franc succès avec à son premier album éponyme dès 2014.

Grâce au charisme solaire d’Aimee et au talent de Jessie, Justin et Kevin, le groupe surfe sur la vague de la réussite et sort quatre albums studio chez Hellcat/Epitaph Records, de quoi s’assurer un spot sur les tournées des plus grands tels que Rancid, Green Day, ou Bad Religion.

Cette fois-ci, le groupe débarque en France en tête d’affiche pour présenter son nouvel album “In The Wild” et vous attend le 4 juillet 2023 à l’Elysée Montmartre à Paris !

.31.2 EUR31.2.

Votre billet est ici