The Internationals band LE CAVEAU DE LA HUCHETTE, 18 mars 2023, PARIS.

The Internationals band LE CAVEAU DE LA HUCHETTE. Un spectacle à la date du 2023-03-18 à 21:00 (2023-03-16 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE présente ce concert Parmi les musiciens élites du swing et du jazz en Europe, il y en a quatre qui partagent à la fois la nationalité australienne, ainsi que la passion de jouer pour les danseurs partout dans le monde. Ils ont monté cet orchestre en confinement, The Intercontinentals, afin de partager ce swing des antipodes, avec une virtuosité sans prétention et des interprétations du répertoire classique remplies de caractère afin de régaler les danseurs sur la piste de danse.De Londres: Duncan Hemstock à la Clarinette et saxo, et Louise Messenger au chant. De Paris, Leigh Barker à la contrebasse. De la Suisse, Max Teakle au piano. Et ce sera Kai Craig jeune virtuose anglais à la batterie. Invités spéciaux vendredi et samedi soir !

LE CAVEAU DE LA HUCHETTE PARIS 5, rue de la Huchette Paris

