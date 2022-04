“THE INNOCENTS” d’Eskil Vogt Belfort, 22 avril 2022, Belfort.

“THE INNOCENTS” d’Eskil Vogt Cinéma des Quais 1 Boulevard Richelieu Belfort

2022-04-22 – 2022-04-22 Cinéma des Quais 1 Boulevard Richelieu

Belfort Territoire-de-Belfort

EUR 7.4 7.4 Vendredi 22 avril : 1er vendredi maudit de l’année au cinéma Pathé Belfort !

Découvrez THE INNOCENTS, le thriller multi-primé d’Eskil Vogt, avec Cinémas d’Aujourd’hui et Les Productions de l’impossible ! Rendez-vous dès 19h pour un apéro et braderie d’affiches devant le cinéma…

THE INNOCENTS d’Eskil Vogt

Norvège, Suède, Danemark | 2021 | 1h57 | Interdit aux moins de 12 ans

Un e´te´, quatre enfants se de´couvrent d’e´tonnants pouvoirs et jouent a` tester leurs limites, loin du regard des adultes. Mais ce qui semblait e^tre un jeu d’enfants, prend peu a` peu une tournure inquie´tante…

19h : Apéro et braderie d’affiches de cinéma devant le cinéma (côté Courtepaille)

20h15 : projection (tarif unique 7€40)

communication@cinemasdaujourdhui.com http://www.cinemasdaujourdhui.com/

Cinéma des Quais 1 Boulevard Richelieu Belfort

