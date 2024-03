The Initiativ • Lost Satellite • Horanauts / Supersonic (Free entry) SUPERSONIC Paris, vendredi 15 mars 2024.

Le vendredi 15 mars 2024

de 19h00 à 23h00

.Tout public. gratuit

Cette soirée plaira aux fans de… Arctic Monkeys, Queens Of The Stone Age, The Strokes

THE INITIATIV (22h30)

(Indie rock – Paris, FR)

The Initiativ est un groupe d’Indie Rock formé en Juin 2022. Les quatre membres se sont rencontrés au lycée. Le groupe tire son inspiration de genres variés : BritPop, Post-Punk, Funk, New Wave ou encore rock Psychédélique. Les morceaux mêlent une section rythmique énergique qui oscille entre patterns rocks et grooves plus funks, et de guitares clinquantes aux riffs accrocheurs. Ces caractéristiques exposent la grande inspiration que le groupe tire de la scène rock alternatif. Le groupe joue sur la complémentarité des deux chanteurs guitaristes, en associant les deux timbres presque opposés dans chaque morceau. Après avoir remporté les tremplins première Seine 2022, le groupe s’est lancé plus sérieusement dans les projets d’enregistrement et de composition et sortait en juillet 2023 son premier single « The Line ». The Initiativ a sorti son 2ème single « Boys Cry At Night » en Novembre 2023.

FFO / Si vous aimez : Arctic Monkeys, The Strokes, Pixies

LOST SATELLITE (21h30)

(Rock – Paris/Sevilla, FR/ESP)

Lost Satellite est un groupe de rock basé à Paris (France) et à Séville (Espagne).

Nous avons sorti notre premier album « Either Way » à la fin de l’année 2021. En 2022, nous avons sorti « Bare Bones », un Ep acoustique qui incluait la chanson No Fun avec le légendaire chanteur grunge Mark Lanegan.

Après avoir passé 2022 à faire des concerts et à écrire de nouvelles chansons, nous sommes retournés en studio en mai 2023 pour enregistrer notre nouvel album.

« A Broken Lightbulb » produit par Alain Johannes (Chris Cornell, Queens of The Stone Age, Pj Harvey, Artic Monkeys…) marque une étape importante pour nous car nous avons affiné notre écriture, notre son et notre style. Cet album est un voyage à travers le meilleur du rock des années 90 et au-delà. Alain dit que l’on sonne : « Post Punk Prog Pop avec un peu de Neo grunge Stoner ». C’est prometteur, non ? Le vinyle de « A Broken Lightbulb » sera disponible en avant premiere au Supersonic avant sa sortie digitale le 27 mars 2024.

FFO / Si vous aimez : Radiohead, Foo fighters, Pearl Jam

HORANAUTS (20h30)

(Rock alternatif – Paris, FR)

Horanauts est un jeune groupe de Rock Alternatif parisien principalement influencé par la scène alternative britannique, de Muse à Radiohead en passant par Nothing But Thieves. Après une année 2023 charnière, passée à défendre un premier album résolument progressif sur les scènes parisiennes, la formation attaque cette nouvelle année avec un premier concert au Supersonic dans l’objectif de présenter au public un set tout aussi puissant que mélancolique et conceptuel, orné de nouveaux éléments esthétiques noise.

FFO / Si vous aimez : Muse, Radiohead, Nothing But Thieves

———————————

Vendredi 15 Mars 2024

Entrée gratuite

• Ouverture des portes à 19h00

• Happy Hour de 19h à 20h

• Si vous êtes témoin ou victime d’une agression, vous pouvez alerter le personnel du bar ou si vous préférez, vous pouvez nous écrire à cette adresse: communication@supersonic-paris.fr

———————————

SUPERSONIC

9 rue Biscornet, 75012 Paris

Métro Bastille (sortie rue de lyon)

SUPERSONIC 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://fb.me/e/4eSuCvpVp https://fb.me/e/4eSuCvpVp

The Initiativ • Lost Satellite • Horanauts / Supersonic (Free entry)