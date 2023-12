The Initiativ Les Disquaires Paris, 23 décembre 2023 20:00, Paris.

Le samedi 23 décembre 2023

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant PAF : 5 EUR

The Initiativ est un groupe d’indie rock formé en 2022, empruntant de nombreuses inspirations à la scène rock alternatif voire psychédélique.

The Initiativ est un groupe d’Indie Rock formé en Avril 2022. Les quatre membres se sont rencontrés au lycée. Le groupe tire son inspiration de genres variés : BritPop, Post-Punk, Funk, New Wave ou encore rock psychédélique. Les morceaux mêlent une section rythmique énergique qui oscille entre patterns rocks et grooves plus funks, et des de guitares clinquantes aux riffs accrocheurs. Ces caractéristiques exposent la grande inspiration que le groupe tire de la scène rock alternatif. Le groupe joue sur la complémentarité des deux chanteurs guitaristes, en associant les deux timbres presque opposés dans chaque morceau.

Après avoir remporté les tremplins première Seine 2022, le groupe s’est lancé plus sérieusement et sort en juillet 2023 son premier single « The Line ».

The Initiativ a sorti son 2ème single « Boys Cry At Night » en Novembre 2023.

Style: Indie Rock

Les Disquaires 6 Rue des Taillandiers 75011 Paris

Métro -> 8 : Ledru-Rollin (Paris) (279m)

Bus -> 6176 : Charonne – Keller (Paris) (136m)

Vélib -> Ledru-Rollin – Charonne (131.90m)

