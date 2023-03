The Infinite Landscape – Shunsuke François Nanjo | Vidéoformes Rue Sainte-Rose Clermont-Ferrand Catégories d’Évènement: Clermont-Ferrand

Puy-de-Dôme

The Infinite Landscape – Shunsuke François Nanjo | Vidéoformes
Chapelle de l'ancien Hôpital général
Rue Sainte-Rose
Clermont-Ferrand
2023-03-17 – 2023-04-02

2023-03-17 – 2023-04-02

Rue Sainte-Rose Chapelle de l’ancien Hôpital général

Clermont-Ferrand

The Infinite Landscape est un paysage numérique réalisé avec un moteur de jeu vidéo (Unreal Engine). Il s'agit d'un monde parcouru de scènes narratives, réalistes et surréalistes. La caméra montre des lieux choisis aléatoirement.
videoformes@videoformes.com +33 4 73 17 02 17

